Майя Санду настаивает на том, что школы должны быть закрыты

Источник: Actualitati.md

В интервью радио Свободная Европа она сказала, что нет условий как для продолжения их деятельности, так и для открытия школ, закрытых в период, когда она возглавляла Министерство просвещения, передаетpolitics.md.

Закрытые школы могут быть вновь открыты только, когда люди вернутся домой, если люди хотят иметь детей, они не будут бояться своего будущего, они будут знать, что у них есть будущее дома… Нельзя держать школу с тремя учителями, которые учат всем предметам, — сказала Майя Санду для Свободной Европы.

У Майи Санду не было четкого ответа, когда ее попросили прокомментировать увеличение бюджетных доходов.