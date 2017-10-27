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17:03 (мск), источник: РБК

Reuters сообщило о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года

О числе умерших или погибших в Сирии российских граждан агентство сообщило со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы консульства.

Источник: РИА "Новости"

Не менее 131 гражданина России умерло и погибло в Сирии с начала 2017 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, выданный консульским отделом российского посольства в Сирии, — справку № 131 о смерти Сергея Поддубного.

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Согласно справке, 36-летний Поддубный скончался 28 сентября 2017 года в сирийском городе Тияс (провинция Хомс), а причиной его смерти названо «обугливание тела». Акт о смерти Поддубного был составлен 4 октября 2017 года и получил № 131.

В сообщении Reuters отмечается, что нумерация справок о смерти по существующим правилам ежегодно начинается с № 1. Ранее агентство ознакомилось еще с двумя справками о смерти, выписанными на имя Дмитрия Маркелова и Юрия Сокальского 3 февраля 2017 года и имевшими № 9 и 13. Последнее, по мнению журналистов Reuters, свидетельствует о том, что в один день было выписано, как минимум, пять справок о смерти.

Согласно этим справкам, Маркелов умер в том же Тиасе 29 января 2017 года от «геморрагического шока от осколочных и пулевых ранений», а Сокальский — 31 января «от геморрагического шока от многочисленных осколочных ранений».

Мы не располагаем информацией об отдельных гражданах, которые посещают Сирию. На этом, считаю, вопрос отработан.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

Выданные консульством справки о смерти необходимы для того, чтобы оформить доставку тела погибшего в Россию по гражданским каналам, пояснил Reuters неназванный дипломат. Кроме того, такие документы упрощают процедуру передачи по наследству оставшегося у покойного имущества.

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Что именно делал в Сирии Поддубный и другие погибшие там люди в выданных консульством документах не разъясняется. По данным Reuters, люди, упомянутые в справках за 3 февраля 2017 года, были сотрудниками частных военных компаний (ЧВК). В сообщении Reuters отмечается, что ранее считалось, что в 2017 году в Сирии погибло только 26 работавших на ЧВК россиян.

Сотрудник российского консульства в Дамаске сообщил Reuters, что оформлением гибели военных консульство не занимается. Согласно документам избирательной кампании 2016 года, в Сирии было зарегистрировано около 5 тыс. российских избирателей. Как пояснил Reuters дипломат, «нормальным» уровнем смертности было бы около 20 смертей в год.

Тела погибших в Сирии россиян, прибывших в эту страну, чтобы присоединиться к боевикам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), России, по данным Reuters, не возвращаются.

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В МИД России РБК сообщили, что консульский отдел посольства России в Сирии, «несмотря на весьма сложную военно-политическую обстановку в этой стране», в полном объеме выполняет положения закона в части, касающейся государственной регистрации актов гражданского состояния, включая регистрацию смерти.

«Вместе с тем в соответствии с п.1 ст. 12 федерального закона от 15.11.1997 № 143-Ф3 “Об актах гражданского состояния” сведения, ставшие известными работнику органа записи актов гражданского состояния (в данном случае — консульским сотрудникам) в связи с государственной регистрацией акта гражданского состояния, в том числе персональные данные, являются информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, и разглашению не подлежат», — говорится в ответе МИД на запрос РБК.

РБК направил запрос в российское посольство в Дамаске и департамент информации и печати МИД России.

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