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16:57 (мск), источник: ТАСС

Премьер Испании пообещал восстановить законность в Каталонии

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой обещал, что законность в Каталонии будет восстановлена.

Источник: AP 2017

«Я призываю всех испанцев к спокойствию, — написал глава правительства в пятницу в своем Twitter сразу после одобрения региональным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики. — Правовое государство восстановит законность в Каталонии».

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