Премьер Испании пообещал восстановить законность в Каталонии
МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой обещал, что законность в Каталонии будет восстановлена.
МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой обещал, что законность в Каталонии будет восстановлена.
«Я призываю всех испанцев к спокойствию, — написал глава правительства в пятницу в своем Twitter сразу после одобрения региональным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики. — Правовое государство восстановит законность в Каталонии».