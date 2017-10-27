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17:40 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма заявили, что проводить повторный референдум бесполезно

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Проводить повторный референдум о принадлежности крымского полуострова бесполезно, выбор жителей не изменится, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов.

Источник: РИА Новости

Ранее Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, предложила провести в Крыму новый референдум. Собчак, которая позиционирует себя как кандидат «против всех», уже заявляла, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак о принадлежности Крыма неправильны «по сути и по форме» и принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.

«Все должны понять, что крымчане сделали свой окончательный выбор и он не изменится, сколько референдумов ни проводи. Поэтому не нужно без конца ворошить этот вопрос. Все это просто риторика. Для всех очевидно, что выбор крымчан состоялся и он не измениться, поэтому проводить повторный референдум бесполезно. Мнение крымчан не изменится, и таким оно будет всегда»
Ильясов

По его мнению, предложение о повторном референдуме — лишь попытка политика обратить на себя внимание и заработать дешевый политический капитал.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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