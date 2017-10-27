Власти Крыма заявили, что проводить повторный референдум бесполезно
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Проводить повторный референдум о принадлежности крымского полуострова бесполезно, выбор жителей не изменится, заявил РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Проводить повторный референдум о принадлежности крымского полуострова бесполезно, выбор жителей не изменится, заявил РИА Новости
Ранее Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, предложила провести в Крыму новый референдум. Собчак, которая позиционирует себя как кандидат «против всех», уже заявляла, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.
«Все должны понять, что крымчане сделали свой окончательный выбор и он не изменится, сколько референдумов ни проводи. Поэтому не нужно без конца ворошить этот вопрос. Все это просто риторика. Для всех очевидно, что выбор крымчан состоялся и он не измениться, поэтому проводить повторный референдум бесполезно. Мнение крымчан не изменится, и таким оно будет всегда»
По его мнению, предложение о повторном референдуме — лишь попытка политика обратить на себя внимание и заработать дешевый политический капитал.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина