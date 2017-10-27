Власти Крыма заявили, что проводить повторный референдум бесполезно

Источник: РИА Новости

Ранее Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, предложила провести в Крыму новый референдум. Собчак, которая позиционирует себя как кандидат «против всех», уже заявляла, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак о принадлежности Крыма неправильны «по сути и по форме» и принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.

«Все должны понять, что крымчане сделали свой окончательный выбор и он не изменится, сколько референдумов ни проводи. Поэтому не нужно без конца ворошить этот вопрос. Все это просто риторика. Для всех очевидно, что выбор крымчан состоялся и он не измениться, поэтому проводить повторный референдум бесполезно. Мнение крымчан не изменится, и таким оно будет всегда» Ильясов

По его мнению, предложение о повторном референдуме — лишь попытка политика обратить на себя внимание и заработать дешевый политический капитал.