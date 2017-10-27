Сенатор обвинила Собчак в неуважении воли жителей Крыма

Источник: РИА "Новости"

Телеведущая Ксения Собчак ранее высказалась о юридической принадлежности Крыма, теперь предлагает провести на полуострове новый референдум. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата «против всех». Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

«Референдум уже состоялся, и люди — не подопытный материал, чтобы как петрушечки подпрыгивать по желанию тех или иных политиков», — отметила Тимофеева.

Она подчеркнула, что периодически со стороны то Украины, то США подобные призывы звучат.

«Референдум состоялся в 2014 году, он носит абсолютно законный характер, является волеизъявлением жителей Крыма», — сказала законодатель.