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17:38 (мск), источник: РИА Новости

Сенатор обвинила Собчак в неуважении воли жителей Крыма

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Призыв провести повторный референдум в Крыму — это неуважение к воле жителей полуострова, которые уже высказали свою позицию в 2014 году, заявила РИА Новости в пятницу сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущая Ксения Собчак ранее высказалась о юридической принадлежности Крыма, теперь предлагает провести на полуострове новый референдум. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата «против всех». Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

«Референдум уже состоялся, и люди — не подопытный материал, чтобы как петрушечки подпрыгивать по желанию тех или иных политиков», — отметила Тимофеева.

Она подчеркнула, что периодически со стороны то Украины, то США подобные призывы звучат.

«Референдум состоялся в 2014 году, он носит абсолютно законный характер, является волеизъявлением жителей Крыма», — сказала законодатель.

Повторных переигрываний, переписываний в истории в принципе быть не может, отметила Тимофеева. По ее словам, «подобные попытки (пересмотреть итоги референдума) — это прежде всего неуважение к воле жителей Севастополя и Крыма».

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