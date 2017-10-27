Руководитель департамента соцзащиты Воронежской области покинул свой пост

Предыдущим руководителем департамента соцзащиты была Наталья Самойлюк. Глава региона уволил ее с 16 декабря — после пожара в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района. О своем решении глава региона заявил на совещании о ликвидации последствий трагедии.

Андрей Измалков родился 4 июля 1968 года в Воронеже. В 1991 году с отличием окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Глинки по специальности «экономика и организация сельского хозяйства». С 1987 по 1989 годы служил в рядах Вооруженных сил СССР. В периоды 1992−1997 и 1999−2006 годы занимал ведущие и руководящие должности в различных банковских учреждениях Воронежа и области. С 1997 по 1999 годы — сотрудник Управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Воронежской области. С 2007—2009 годы — руководитель Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области. С апреля 2009 года — заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области.