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17:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Руководитель департамента соцзащиты Воронежской области покинул свой пост

Глава департамента социальной защиты Воронежской области Андрей Измалков покинул свой пост. Распоряжение об отставке чиновника подписал губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-центре областного правительства в пятницу, 27 октября.

Источник: Reuters

Андрей Измалков занимал должность департамента соцзащиты с 15 апреля 2016 года. По данным «Коммерсанта», департамент соцзащиты Воронежской области может возглавить Ольга Сергеева, руководитель — главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области» Минтруда.

Предыдущим руководителем департамента соцзащиты была Наталья Самойлюк. Глава региона уволил ее с 16 декабря — после пожара в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района. О своем решении глава региона заявил на совещании о ликвидации последствий трагедии.

Справка РИА «Воронеж»

Андрей Измалков родился 4 июля 1968 года в Воронеже. В 1991 году с отличием окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Глинки по специальности «экономика и организация сельского хозяйства». С 1987 по 1989 годы служил в рядах Вооруженных сил СССР. В периоды 1992−1997 и 1999−2006 годы занимал ведущие и руководящие должности в различных банковских учреждениях Воронежа и области. С 1997 по 1999 годы — сотрудник Управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Воронежской области. С 2007—2009 годы — руководитель Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области. С апреля 2009 года — заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области.

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