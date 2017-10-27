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17:38 (мск), источник: Интерфакс

Испанский сенат ввел прямое управление Мадрида в Каталонии

Парламент Каталонии в свою очередь проголосовал в пятницу за независимость от Испании.

Источник: AP 2017

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции Испании, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии, сообщает в пятницу газета El Pais.

«За» проголосовали 214 сенаторов, «против» — 47, один воздержался.

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Правительство Испании на чрезвычайной встрече в прошлую субботу приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении Каталонии.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.

По словам Рахоя, «эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии». Позднее на брифинге премьер пояснил, что решение не означает ни приостановки полномочий женералитата как органа исполнительной власти Каталонии, ни приостановки статуса автономии Каталонии.

«Женералитат останется администрацией, но он будет выполнять распоряжения новых властей, назначенных правительством Испании. Автономный статус Каталонии также не приостановлен», — сказал тогда Рахой.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим основному закону.

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