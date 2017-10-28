Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
14События недели в фотографиях
10:04 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронежской области готовятся к снегопадам

Более 500 единиц техники готовы к снегоуборке на дорогах Воронежской области. Об этом в ходе рабочей встречи 27 октября губернатору Алексею Гордееву доложил руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Источник: voronezh-city.ru

По заверению Максима Оськина, по итогам проверки готовности к зимнему сезону организаций, занимающихся эксплуатацией автомобильных дорог, и комбинатов благоустройства, снегоуборочная техника к работе готова, а необходимые реагенты запасены в полном объеме.

Что касается ремонта дорог, то, как доложил руководитель департамента, на автомобильных дорогах областного значения работы выполнены в полном объеме, на дорогах местного значения работы завершены в 85% муниципальных образований, полностью их завершить планируется к 10 ноября. До 10 декабря должны быть завершены работы по оснащению дорог дорожными знаками и пешеходными ограждениями и по устройству освещения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии
Спикер Рады придумал новый рычаг давления на Россию
Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия
Одного из лучших бомбардиров «Динамо» призвали в армию
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
Команда Red Bull отказалась от Квята
Институт Жириновского может получить гостиницу РАН
Спорт
За ЦСКА становится страшно Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака красно-синих промолчала уже в третьем матче подряд
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь