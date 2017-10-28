В Воронежской области готовятся к снегопадам

По заверению Максима Оськина, по итогам проверки готовности к зимнему сезону организаций, занимающихся эксплуатацией автомобильных дорог, и комбинатов благоустройства, снегоуборочная техника к работе готова, а необходимые реагенты запасены в полном объеме.

Что касается ремонта дорог, то, как доложил руководитель департамента, на автомобильных дорогах областного значения работы выполнены в полном объеме, на дорогах местного значения работы завершены в 85% муниципальных образований, полностью их завершить планируется к 10 ноября. До 10 декабря должны быть завершены работы по оснащению дорог дорожными знаками и пешеходными ограждениями и по устройству освещения.