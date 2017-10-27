Источник: БЕЛТА

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Во время поездки запланированы переговоры с руководством ОАЭ для обсуждения текущего состояния белорусско-эмиратского взаимодействия, хода реализации прежних договоренностей, а также взаимовыгодных перспективных проектов. В программе визита также ряд встреч с представителями власти и бизнес-кругов страны.

За январь-август 2017 года экспорт Беларуси в ОАЭ составил $44,8 млн (около 318% к аналогичному периоду прошлого года). Только за 6 месяцев 2017 года сумма прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составила более $11 млн.

«Уже сегодня в рамках визита состоялось подписание кредитного соглашения между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы. Согласно документу, фонд предоставит банку около $25 млн, которые будут направлены на развитие частной инициативы, инновации, региональные проекты и создание в Республике Беларусь новых рабочих мест», — рассказали в пресс-службе.