Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом
Во время поездки запланированы переговоры с руководством ОАЭ для обсуждения текущего состояния
Во время поездки запланированы переговоры с руководством ОАЭ для обсуждения текущего состояния
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в
Во время поездки запланированы переговоры с руководством ОАЭ для обсуждения текущего состояния
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«Уже сегодня в рамках визита состоялось подписание кредитного соглашения между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы. Согласно документу, фонд предоставит банку около $25 млн, которые будут направлены на развитие частной инициативы, инновации, региональные проекты и создание в Республике Беларусь новых рабочих мест», — рассказали в
Кроме того, учитывая дружеский характер взаимоотношений, со стороны руководства Объединенных Арабских Эмиратов получено приглашение в адрес Александра Лукашенко традиционно несколько дней погостить в ОАЭ.