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20:59 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана принял заместителя Председателя правительства РФ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября принял заместителя Председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.

Источник: Uzdaily.uz

Рогозин прибыл в Узбекистан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

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Шавкат Мирзиёев с глубоким удовлетворением отметил, что регулярный и продуктивный диалог на высшем и высоком уровнях способствует укреплению узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также их наполнению конкретным практическим содержанием.

Стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей и соглашений по дальнейшему расширению торгово-экономического, инвестиционного и военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

Стороны отметили важность укрепления промышленной кооперации между ведущими предприятиями и компаниями двух стран, нацеленной на скорейшее продвижение совместных перспективных программ и инновационных проектов.

Дмитрий Рогозин выразил глубокую благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя правительства Дмитрия Медведева.

Вице-премьер правительства России подчеркнул заинтересованность и готовность Российской Федерации к развитию полномасштабного и взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Узбекистан в духе стратегического партнерства и союзничества.

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