Президент Узбекистана принял заместителя Председателя правительства РФ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября принял заместителя Председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября принял заместителя Председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.
Рогозин прибыл в Узбекистан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает
Шавкат Мирзиёев с глубоким удовлетворением отметил, что регулярный и продуктивный диалог на высшем и высоком уровнях способствует укреплению
Стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей и соглашений по дальнейшему расширению
Стороны отметили важность укрепления промышленной кооперации между ведущими предприятиями и компаниями двух стран, нацеленной на скорейшее продвижение совместных перспективных программ и инновационных проектов.
Дмитрий Рогозин выразил глубокую благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя правительства Дмитрия Медведева.