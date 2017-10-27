Журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина покинет Россию из-за эфира Владимира Соловьева

Главный редактор «Эхо Москвы» пояснил, что решение об отъезде из России Ксении Лариной было принято после эфира Владимира Соловьева на «Вести FM». В программе «Либералы, зачем вы лжете?», которую на этой радиостанции ведет господин Соловьев, он рассказал о публикации госпожи Лариной в Facebook.
В ней журналистка разместила фотографию напавшего на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы». При этом подписала ее так: «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы». По словам господина Венедиктова, пока Ксения Ларина находится в России.
Напомним, Татьяна Фельгенгауэр получила резаную рану шеи после нападения 48-летнего гражданина России и Израиля Бориса Грица. Он утверждал, что журналистка преследовала его через «телепатический контакт». Господин Гриц частично признал свою вину. Во вторник Татьяна Фельгенгауэр пришла в себя.