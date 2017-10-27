Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
18:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина покинет Россию из-за эфира Владимира Соловьева

Журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина покинет Россию. Об этом заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. «Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину из страны. Другого способа защитить своих журналистов у меня нет», — рассказал господин Венедиктов в эфире телеканала «Дождь».

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Нападение на ведущую «Эха Москвы». Обобщение

Главный редактор «Эхо Москвы» пояснил, что решение об отъезде из России Ксении Лариной было принято после эфира Владимира Соловьева на «Вести FM». В программе «Либералы, зачем вы лжете?», которую на этой радиостанции ведет господин Соловьев, он рассказал о публикации госпожи Лариной в Facebook.

В ней журналистка разместила фотографию напавшего на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы». При этом подписала ее так: «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы». По словам господина Венедиктова, пока Ксения Ларина находится в России.

Напомним, Татьяна Фельгенгауэр получила резаную рану шеи после нападения 48-летнего гражданина России и Израиля Бориса Грица. Он утверждал, что журналистка преследовала его через «телепатический контакт». Господин Гриц частично признал свою вину. Во вторник Татьяна Фельгенгауэр пришла в себя.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Офицер Росгвардии отметил увольнение расстрелом
Матерей заставят сидеть дома
Сенат Испании ввел в Каталонии прямое управление
Россия расширила список продэмбарго
СМИ узнали о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Поклонская ответила Собчак по новому референдуму в Крыму
Цена нефти превысила $60 впервые за два года
Набиуллина отчиталась Путину о «стабильности» банковской системы
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Сенсационная развязка дела Легкова и Белова Адвокат Кристоф Вишеманн поделился эксклюзивной информацией о результатах исследования проб, взятых у российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова на ОИ в Сочи
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь