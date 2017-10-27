Журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина покинет Россию из-за эфира Владимира Соловьева

Источник: РИА "Новости"

Главный редактор «Эхо Москвы» пояснил, что решение об отъезде из России Ксении Лариной было принято после эфира Владимира Соловьева на «Вести FM». В программе «Либералы, зачем вы лжете?», которую на этой радиостанции ведет господин Соловьев, он рассказал о публикации госпожи Лариной в Facebook.

В ней журналистка разместила фотографию напавшего на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы». При этом подписала ее так: «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы». По словам господина Венедиктова, пока Ксения Ларина находится в России.