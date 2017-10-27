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20:08 (мск), источник: РБК

Госдеп обнародовал список «запрещенных для бизнеса» российских компаний

В опубликованном списке — 33 российские компании, включая «Рособоронэкспорт», «Калашников», «Ростех», «МиГ» и «Сухой». За ведение бизнеса с фигурантами этого списка будут грозить санкции США.

Источник: Reuters

Госдепартамент США опубликовал в пятницу список из российских компаний, ведение бизнеса с которыми будет грозить санкциями. Список полностью совпадает с тем, что накануне обнародовала The New York Times.

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В списке — 39 российских предприятия, концерна и организации. Из предприятий оборонного сектора в него вошли «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, Уралвагонзавод и другие.

В списке также шесть разведывательных организаций и ведомств. Среди них -Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), компании «Специальный технологический центр» и «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) и автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»).

Многие из фигурантов данного списка уже находятся под санкциями США, введенными еще при администрации Барака Обамы.

Попадание этих компаний и организаций в список не подразумевает, что против них будут введены новые санкции, однако санкции будут грозить тем, кто будет проводить с ними «существенные» сделки.

Нерыночные методы: против кого ударят новые санкции США?
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18:57 (мск)© Ньюстюб
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