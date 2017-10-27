Абхазия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии

Источник: РИА "Новости"

«Мы готовы рассмотреть вопрос о признании Каталонии в качестве независимости государства, но пока об этом говорить преждевременно… Впереди еще целый ряд нормативно-правовых актов, которые должны быть закреплены правительством Каталонии, чтобы они считали себя независимым государством. После этого, если они обратятся к нам с просьбой о признании, мы, конечно же, готовы это рассматривать», — сказал Тания РИА Новости.

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По его словам, абхазы «заинтересованы в налаживании двухсторонних отношений с каталонскими политиками и их лидерами и с народом Каталонии в целом, но только если с их стороны будут такой же интерес».

Он отметил также, что представитель МИД Абхазии в Каталонии работает с 2014 года, хотя представительства нет.