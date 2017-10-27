Поддержка приватизированных предприятий — важный фактор роста экономики Узбекистана

Источник: Uzdaily.uz

В нем приняли участие Государственный советник Президента Республики Узбекистан, заместитель Премьер-министра, руководители соответствующих министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

В нашей стране создана прочная законодательная база, направленная на обеспечение защиты прав и законных интересов частных собственников. Внедряются прямые современные интерактивные формы предоставления государственных услуг. Налажен системный диалог между государственными органами и предпринимателями. Созданы надежные правовые гарантии по последовательной поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства как важного фактора устойчивого развития экономики страны, создания новых рабочих мест и повышения благосостояния населения.

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В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах намечены актуальные задачи по укреплению гарантий надежной защиты прав и законных интересов субъектов частной собственности и предпринимательства, всестороннему содействию категориям населения, намеренным наладить свой бизнес.

Президент нашей страны в ходе поездок в регионы подверг критике за неэффективное использование производственных возможностей приватизированных объектов, отсутствие системных мер по долгосрочному развитию предприятий, созданию специализированных производственных мощностей, внедрению современных технологий, имеющих важное значение в обеспечении конкурентоспособности производимой продукции.

В нашей стране налажена совместная последовательная работа налоговых органов, ведомств экономики и статистики по системному анализу финансово-экономических и производственных показателей приватизированных предприятий, выявлению бездействующих, низкорентабельных и убыточных производств, пустующих и неэффективно используемых объектов и земельных участков.

Изучена деятельность почти 40 тысяч ранее приватизированных объектов, выявлено, что 3900 из них пустуют или задействованы не полностью. Разработаны проекты и дорожные карты по восстановлению деятельности 2700 из этих объектов или созданию на их базе новых производственных мощностей.

В рамках данных проектов будут освоены инвестиции в размере 2,7 триллиона сумов, созданы более 25 тысяч рабочих мест. До сегодняшнего дня восстановлена деятельность 420 предприятий, до конца года вновь будет налажена работа на 1800 объектах.

В этом служит важным фактором Указ главы нашего государства Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции от 18 апреля 2017 года.

На совещании проанализирована работа, выполненная вновь образованным государственным комитетом, и признаны неудовлетворительными осуществленные меры по разработке и реализации дорожной карты, направленной на повышение эффективности деятельности и модернизацию производств, развитие приватизированных предприятий с целью содействия им в создании новых рабочих мест, расширении объемов производства конкурентоспособной продукции, получении разрешительных документов, подключении к коммуникационным сетям и выделении кредитов коммерческими банками.

Ответственным лицам поручено разработать и реализовать проекты и дорожные карты по восстановлению и развитию деятельности бездействующих 1200 объектов с участием их собственников.

В текущем году 408 государственных объектов проданы частным собственникам. Из них 278 переданы по нулевой стоимости с условием вложения инвестиций в 1,6 триллиона сумов и создания более 10 тысяч рабочих мест.

В настоящее время на торги выставлены еще 388 государственных объектов, из них 161 планируется предоставить по нулевой стоимости.

На совещании отмечено, что государственными органами не уделяется должного внимания вопросам мониторинга производственной деятельности и финансово-экономического положения приватизированных предприятий, обеспечения их кредитами и материальными ресурсами, выявления имеющихся проблем и их причин, оказания практического содействия предпринимателям в восстановлении инженерно-производственной инфраструктуры, поиске рынков сбыта.

Были обсуждены также вопросы развития конкурентной среды и рынка ценных бумаг, защиты прав потребителей, лицензирования биржевой деятельности, системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных кадров, внедрения в сферу передового международного опыта.