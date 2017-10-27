Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии

Источник: AFP 2017

«Мы считаем, что нужно срочно вернуть голоса гражданам Каталонии. Поэтому я считаю, что нужно как можно скорее провести свободные, прозрачные и законные выборы», — сказал Рахой ​в ходе выступления в своей резиденции во дворце Монклоа.

Заявление Рахоя последовало после состоявшегося экстренного заседания кабинета министров. Оно последовало после того, как каталонский парламент в пятницу проголосовал за независимость региона.

Ранее в ответ на голосование парламента Каталонии сенат Испании одобрил запрос правительства на перевод региона под прямое управление Мадрида в рамках 155-й статьи Конституции страны.