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21:49 (мск), источник: РБК

Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что принял решение уволить главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства и распустить парламент региона, сообщает Reuters. Выборы в новый парламент Каталонии назначены на 21 декабря. ​

Источник: AFP 2017

«Мы считаем, что нужно срочно вернуть голоса гражданам Каталонии. Поэтому я считаю, что нужно как можно скорее провести свободные, прозрачные и законные выборы», — сказал Рахой ​в ходе выступления в своей резиденции во дворце Монклоа.

Заявление Рахоя последовало после состоявшегося экстренного заседания кабинета министров. Оно последовало после того, как каталонский парламент в пятницу проголосовал за независимость региона.

Ранее в ответ на голосование парламента Каталонии сенат Испании одобрил запрос правительства на перевод региона под прямое управление Мадрида в рамках 155-й статьи Конституции страны.

Сразу после принятия декларации о независимости Каталонии Рахой пообещал восстановить законность в регионе. «Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие», — написал он на своей странице в сети Twitter.

Катастрофа или свобода? Испания на грани гражданской войны
Во время загрузки произошла ошибка.
21:12 (мск)© Ньюстюб
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