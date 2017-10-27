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22:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Венгрия заблокировала проведение саммита НАТО — Украина

Венгрия наложила вето на проведение в декабре саммита НАТО — Украина. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто, говорится на сайте МИД Венгрии.

Источник: Reuters

Он отметил, что Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины.

До сентября, по его словам, Венгрия была самым активным сторонником интеграционных устремлений Украины. В начале осени Киев принял закон об украинизации образования, который Сийярто назвал «ударом в спину».

При этом Сийярто уточнил, что это решение нельзя будет проигнорировать, поскольку для проведения комитета НАТО — Украина необходима единая позиция всех стран-членов альянса.

Принятый в сентябре Верховной Радой закон об образовании был подписан президентом страны Петром Порошенко в том же месяце. Киев фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года будет отменено преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств ликвидируют и в младших классах. Против принятия закона помимо Венгрии выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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