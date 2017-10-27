Венгрия заблокировала проведение саммита НАТО — Украина

Источник: Reuters

Он отметил, что Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины.

До сентября, по его словам, Венгрия была самым активным сторонником интеграционных устремлений Украины. В начале осени Киев принял закон об украинизации образования, который Сийярто назвал «ударом в спину».

При этом Сийярто уточнил, что это решение нельзя будет проигнорировать, поскольку для проведения комитета НАТО — Украина необходима единая позиция всех стран-членов альянса.