Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
27 октября, источник: ТАСС

МИД РФ: позиция Москвы по ситуации в Каталонии неизменна

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Позиция России относительно ситуации в Каталонии остается неизменной. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Позиция неизменна», — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать последние события в Испании.

Ранее Захарова назвала ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании и подчеркнула, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность страны. По ее словам, «так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании».

В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Вслед за этим испанский Сенат (верхняя палата парламента) одобрил просьбу Мадрида о запуске 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Правительство Испании распуcтило парламент Каталонии
Госдеп: санкции США направлены против продажи Россией высокотехнологичного оружия
Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии
В США обнародовали список «запрещенных для бизнеса» компаний РФ
СМИ узнали о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
ЦСКА прервал шестиматчевую беспроигрышную серию в РФПЛ
Цена нефти превысила $60 впервые за два года
Боец UFC анонсировал поединок с Хабибом Нурмагомедовым
Минобрнауки отказалось лишать Мединского степени
Спорт
За ЦСКА становится страшно Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака красно-синих промолчала уже в третьем матче подряд
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь