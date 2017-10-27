МИД РФ: позиция Москвы по ситуации в Каталонии неизменна

Источник: РИА "Новости"

«Позиция неизменна», — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать последние события в Испании.

Ранее Захарова назвала ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании и подчеркнула, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность страны. По ее словам, «так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании».