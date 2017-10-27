МИД РФ: позиция Москвы по ситуации в Каталонии неизменна
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Позиция России относительно ситуации в Каталонии остается неизменной. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Позиция России относительно ситуации в Каталонии остается неизменной. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Позиция неизменна», — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать последние события в Испании.
Ранее Захарова назвала ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании и подчеркнула, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность страны. По ее словам, «так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании».
В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Вслед за этим испанский Сенат (верхняя палата парламента) одобрил просьбу Мадрида о запуске 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.