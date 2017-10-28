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00:07 (мск), источник: РИА Новости

Коалиция не координирует с Россией действия в Идлибе

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Коалиция во главе с США не координирует с Россией свои действия в сирийском Идлибе, заявил РИА Новости официальный представитель коалиции Райан Диллон.

Источник: РИА Новости

«Мы нет (не координируемся — ред.)», — ответил Диллон на вопрос о том, координируется ли коалиция с РФ в Идлибе.

«Организация, которую я представляю, строго сосредоточена на сокрушении и борьбе с ИГ*, так что все, происходящее в Идлибе с “Джебхат ан-Нусрой*” (также запрещена в РФ — ред.) и “Хайят Тахрир аш-Шам”, это не коалиция, которая находится в этой области», — сказал Диллон.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с марта 2011 года. США с августа 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без разрешения властей страны. Россия проводит операцию с сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.

*Запрещенные в России террористические организации.

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