Уральский блогер Соколовский принял вызов депутата Милонова

Комментируя приглашение Милонова сразиться на шоу Real Talk, блогер сказал: «Как это замечательно. Да, я, безусловно, считаю, что это будет очень интересно. Я пообщаюсь с ним по поводу отца Пигидия и все в вот этом духе. Я бодр, свеж и готов к ристалищу».

Напомним, ранее Милонов опубликовал видеоролик, в котором вызвал Соколовкого «на нормальный fight». Депутат заявил: «Дорогой Руслан, мне надоело смотреть за твоими кривляниями в интернете, которые ты себе позволяешь, оскорбляя всех и вся, в том числе даже наше Отечество и нашу веру».

Соколовский заработал популярность после того, как «ловил» покемонов в Храме-на-Крови (Екатеринбург) и разместил соответствующее видео в интернете.

11 мая 2017 года его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно, назначен испытательный срок в три года. Подчеркнем, что блогеру было запрещено посещать массовые мероприятия.

В июле наказание было смягчено до двух лет и трех месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Его адвокат заявил, что Соколовский внесен в список экстремистов и террористов.