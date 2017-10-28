Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Приднестровье воссоединится с РФ после признания - Красносельский
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
09:56 (мск), источник: ИА REGNUM

Уральский блогер Соколовский принял вызов депутата Милонова

Готовность к участию в баттле с депутатом Госдумы Виталием Милоновым («Единая Россия») выразил скандальный свердловский блогер Руслан Соколовский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Комментируя приглашение Милонова сразиться на шоу Real Talk, блогер сказал: «Как это замечательно. Да, я, безусловно, считаю, что это будет очень интересно. Я пообщаюсь с ним по поводу отца Пигидия и все в вот этом духе. Я бодр, свеж и готов к ристалищу».

Напомним, ранее Милонов опубликовал видеоролик, в котором вызвал Соколовкого «на нормальный fight». Депутат заявил: «Дорогой Руслан, мне надоело смотреть за твоими кривляниями в интернете, которые ты себе позволяешь, оскорбляя всех и вся, в том числе даже наше Отечество и нашу веру».

Соколовский заработал популярность после того, как «ловил» покемонов в Храме-на-Крови (Екатеринбург) и разместил соответствующее видео в интернете.

11 мая 2017 года его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно, назначен испытательный срок в три года. Подчеркнем, что блогеру было запрещено посещать массовые мероприятия.

В июле наказание было смягчено до двух лет и трех месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Его адвокат заявил, что Соколовский внесен в список экстремистов и террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защита обжаловала предыдущие решения суда по делу Соколовкого. 16 октября 2017 года Свердловский областной суд отклонил кассационную жалобу адвоката.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии
Спикер Рады придумал новый рычаг давления на Россию
Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия
Одного из лучших бомбардиров «Динамо» призвали в армию
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
Команда Red Bull отказалась от Квята
Институт Жириновского может получить гостиницу РАН
Спорт
За ЦСКА становится страшно Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака красно-синих промолчала уже в третьем матче подряд
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь