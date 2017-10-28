Уральский блогер Соколовский принял вызов депутата Милонова
Готовность к участию в баттле с депутатом Госдумы Виталием Милоновым («Единая Россия») выразил скандальный свердловский блогер Руслан Соколовский в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Готовность к участию в баттле с депутатом Госдумы Виталием Милоновым («Единая Россия») выразил скандальный свердловский блогер Руслан Соколовский в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Комментируя приглашение Милонова сразиться на шоу Real Talk, блогер сказал: «Как это замечательно. Да, я, безусловно, считаю, что это будет очень интересно. Я пообщаюсь с ним по поводу отца Пигидия и все в вот этом духе. Я бодр, свеж и готов к ристалищу».
Напомним, ранее Милонов опубликовал видеоролик, в котором вызвал Соколовкого «на нормальный fight». Депутат заявил: «Дорогой Руслан, мне надоело смотреть за твоими кривляниями в интернете, которые ты себе позволяешь, оскорбляя всех и вся, в том числе даже наше Отечество и нашу веру».
Соколовский заработал популярность после того, как «ловил» покемонов в
11 мая 2017 года его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно, назначен испытательный срок в три года. Подчеркнем, что блогеру было запрещено посещать массовые мероприятия.
В июле наказание было смягчено до двух лет и трех месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Его адвокат заявил, что Соколовский внесен в список экстремистов и террористов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, защита обжаловала предыдущие решения суда по делу Соколовкого. 16 октября 2017 года Свердловский областной суд отклонил кассационную жалобу адвоката.