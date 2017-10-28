Депутаты Владивостока провели встречу с коллегами из Ниигаты

Обращаясь к японским коллегам, Андрей Брик отметил: «Владивосток и Ниигату связывают давние дружеские отношения. В 1991 году между городами были установлены побратимские связи. В настоящее время побратимские отношения связывают Владивосток также с японскими городами Акита и Хакодатэ. Заключен договор о дружбе и сотрудничестве с городом Тоттори. За 26 лет побратимских связей накоплен большой опыт плодотворного двустороннего взаимодействия практически во всех сферах жизни: образовании, науке, культуре, экономике и внешней торговле, туризме, межпарламентском сотрудничестве. Сегодня можно констатировать, что эти контакты активизировались; возрастает значение международных связей на региональном и муниципальном уровнях, что является важным фактором укрепления взаимного доверия между народами».