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09:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутаты Владивостока провели встречу с коллегами из Ниигаты

Официальный прием депутатами Думы города Владивостока делегации муниципального собрания города Ниигата во главе с заместителем председателя муниципального собрания Абэ Мацуо состоялся в администрации города Владивостока 27 октября, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

В мероприятии приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, депутаты Алексей Викдоров, Елена Демидова, Роза Чемерис, Александр Шукевич.

Обращаясь к японским коллегам, Андрей Брик отметил: «Владивосток и Ниигату связывают давние дружеские отношения. В 1991 году между городами были установлены побратимские связи. В настоящее время побратимские отношения связывают Владивосток также с японскими городами Акита и Хакодатэ. Заключен договор о дружбе и сотрудничестве с городом Тоттори. За 26 лет побратимских связей накоплен большой опыт плодотворного двустороннего взаимодействия практически во всех сферах жизни: образовании, науке, культуре, экономике и внешней торговле, туризме, межпарламентском сотрудничестве. Сегодня можно констатировать, что эти контакты активизировались; возрастает значение международных связей на региональном и муниципальном уровнях, что является важным фактором укрепления взаимного доверия между народами».

В ответном слове господин Абэ Мацуо поздравил Андрея Брика со вступлением в должность председателя Думы Владивостока. Также сообщил, что депутаты муниципального собрания города Ниигата прибыли во Владивосток с целью познакомиться и расширить свои знания о городе-побратиме, о перспективах сотрудничества. Глава делегации акцентировал внимание на вопросе развития авиасообщения между Владивостоком и Ниигатой в целях расширения международных обменов и выразил надежду на увеличение числа чартерных рейсов и возобновление в дальнейшем регулярного авиасообщения между городами-побратимами.

В ходе встречи участники отметили важность развития народной дипломатии, культурных обменов, туризма, взаимодействия в сфере здравоохранения, экономике.

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик подчеркнул, что депутаты высоко оценивают потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства между странами и готовы поддержать полезные инициативы, направленные на укрепление дружбы и добрососедства между народами.

Екатерина Лапкина.

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