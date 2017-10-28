Спикер Рады Парубий придумал новый рычаг давления на Россию

«Для нас очень важна позиция по продолжению и усилению санкций против Российской Федерации. Мы высоко оцениваем тот пакет санкций, который был введен в последнее время, и очень важно, чтобы он коснулся и энергетического сектора», — сказал Парубий.

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Другим поводом для введения санкций против Москвы он назвал наращивание Россией военного потенциала на границе с Украиной. Парубий сообщил, что идет строительство военной базы в Воронежской области в городе Богучар. «Это дает основания говорить, что Путин продолжает агрессивную политику против Украины и не планирует менять свою позицию», заявил Парубий.

По его словам, Украина солидарна со странами Центральной и Восточной Европы и выступает против строительства «Северного потока-2».