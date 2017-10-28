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05:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Спикер Рады Парубий придумал новый рычаг давления на Россию

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече со специальным представителем Госдепартамента по делам Украины Куртом Волкером заявил, что Киев хотел бы добиться введения санкций против энергетического сектора России. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

«Для нас очень важна позиция по продолжению и усилению санкций против Российской Федерации. Мы высоко оцениваем тот пакет санкций, который был введен в последнее время, и очень важно, чтобы он коснулся и энергетического сектора», — сказал Парубий.

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Другим поводом для введения санкций против Москвы он назвал наращивание Россией военного потенциала на границе с Украиной. Парубий сообщил, что идет строительство военной базы в Воронежской области в городе Богучар. «Это дает основания говорить, что Путин продолжает агрессивную политику против Украины и не планирует менять свою позицию», заявил Парубий.

По его словам, Украина солидарна со странами Центральной и Восточной Европы и выступает против строительства «Северного потока-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.

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