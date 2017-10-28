Дальнему Востоку режут льготы

Дальний Восток может лишиться обещанных льгот по энерготарифам. Разработаны два сценария, и по второму сценарию с 1 июля 2018 года они могут скакнуть сразу на 23%, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету Коммерсант.

ФАС пересчитала исходный уровень компенсации, которую потребители европейской части РФ, Сибири и Урала платят для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Эта компенсация может снизиться с исходно предлагавшихся 37,6 млрд руб. до 35,2 млрд руб. по одному из сценариев и до 32,64 млрд руб.— по другому. При этом базовый тариф для Дальнего Востока по первому варианту вырастет с текущих 4 руб. за 1 кВт·ч до 4,14 руб., а по второму — до 4,46 руб. за 1 кВт·ч.