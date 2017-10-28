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09:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дальнему Востоку режут льготы

Энерготарифы здесь могут вырасти сразу на 23%

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 октября, AmurMedia.

Дальний Восток может лишиться обещанных льгот по энерготарифам. Разработаны два сценария, и по второму сценарию с 1 июля 2018 года они могут скакнуть сразу на 23%, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету Коммерсант.

Как сообщает издание, правительственная комиссия по энергетике рассмотрит два варианта льготного энерготарифа для Дальнего Востока на 2018 год.

ФАС пересчитала исходный уровень компенсации, которую потребители европейской части РФ, Сибири и Урала платят для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Эта компенсация может снизиться с исходно предлагавшихся 37,6 млрд руб. до 35,2 млрд руб. по одному из сценариев и до 32,64 млрд руб.— по другому. При этом базовый тариф для Дальнего Востока по первому варианту вырастет с текущих 4 руб. за 1 кВт·ч до 4,14 руб., а по второму — до 4,46 руб. за 1 кВт·ч.

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