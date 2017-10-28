Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия

Источник: AP 2017

«Соединенные Штаты никогда не смирятся с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием», — сказал он.

Глава Пентагона отметил, что ракетно-ядерные эксперименты КНДР не укрепляют ее безопасность, как утверждает Пхеньян, а подрывают ее. «Следование Севера по пути создания атомных бомб и межконтинентальных ракет контрпродуктивно и в реальности снижает его безопасность», — считает он.

Мэттис также предостерег Пхеньян от опасной ошибки. «Любая атака на США или наших союзников обречена на провал. Любое применение ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, эффективным и подавляющим», — подчеркнул он.