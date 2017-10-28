Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия
СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Вашингтон никогда не будет воспринимать как должное ядерный статус КНДР. Об этом заявил в субботу в Сеуле министр обороны США Джеймс Мэттис.
СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Вашингтон никогда не будет воспринимать как должное ядерный статус КНДР. Об этом заявил в субботу в Сеуле министр обороны США Джеймс Мэттис.
«Соединенные Штаты никогда не смирятся с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием», — сказал он.
Глава Пентагона отметил, что
Мэттис также предостерег Пхеньян от опасной ошибки. «Любая атака на США или наших союзников обречена на провал. Любое применение ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, эффективным и подавляющим», — подчеркнул он.
По словам министра, США выступают за мирное решение ядерной проблемы, но дипломатия лучше работает, «если поддерживается значительной военной силой».