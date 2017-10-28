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06:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Facebook вводит новые правила для политической рекламы

Компания Facebook объявила об изменениях, которые должны сделать более прозрачной политическую рекламу в соцсети. Ранее компания подверглась критике после сообщений о трех тысячах рекламных объявлений политического характера, связанных с Россией.

Источник: AP 2017

Рекламодатели должны будут предоставлять больше информации, позволяющей идентифицировать их, написал в своем аккаунте руководитель Facebook Марк Цукерберг. Соцсеть, по его словам, будет маркировать их рекламу как политическую, а «они должны будут раскрыть, кто за нее платит».

«Вы также будете иметь возможность посмотреть, сколько заплатил рекламодатель, что за люди смотрят эту рекламу и сколько было просмотров, — сообщил Цукерберг. — Наша цель — полностью запустить это в США перед промежуточными выборами в 2018 году».

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Компания также собирается нанять несколько тысяч модераторов для выявления политической рекламы. Эти меры предприняты на фоне сообщений о том, что поддерживаемые властями России группы использовали объявления в социальных сетях для вмешательства в выборы в США в 2016 году.

В начале сентября этого года руководство Facebook заявило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети.

На примерно три тысячи объявлений с июня 2015 по май 2017 года, по данным Facebook, было потрачено около 100 тыс. долларов. Расследование коснулось и рекламы в сервисе обмена фотографиями Instagram, который принадлежит компании.

В адрес Facebook звучала критика с требованием большей прозрачности. После чего компания объявила, изменит алгоритм работы с платными постами, в том числе введет «дополнительную оценку и одобрение сотрудниками».

«Мы будем работать над созданием стандарта прозрачности для политической рекламы», — писал Цукерберг и обещал передать информацию о рекламных объявлениях, связанных с Россией, тем, кто расследуют возможное вмешательство Москвы в выборы президента США.

Во вторник руководители Facebook и других интернет-компаний будут выступать на слушаниях в сенате США. В октябре СМИ сообщили, что Google также нашел следы российского финансирования в контекстной рекламе политического содержания.

Еще в начале года спецслужбы США заявили, что Россия якобы помогала Дональду Трампу победить на президентских выборах, в том числе распространяя в соцсетях ложную информацию. Россия отрицает вмешательство в американские выборы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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