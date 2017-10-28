Барселона отпраздновала независимость Каталонии

Источник: AFP 2017

Народные гулянья продолжались до глубокой ночи субботы.

Концерт и фейерверк

Главным центром празднований стала площадь Святого Иакова в самом сердце старого города. Там на ограниченном пространстве друг напротив друга стоят два старинных дворца, олицетворяющие многовековую историю каталонского самоуправления — мэрия Барселоны и дворец Женералитата. Сразу после того, как стало известно о принятии долгожданной в Каталонии декларации независимости на площадь устремились десятки тысяч людей. Это привело к столпотворению на всех прилегающих улицах, из-за чего полиция даже была вынуждена ограничить вход на саму площадь, которая была заполнена до отказа.

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По данным городской полиции Барселоны, только в этом районе собралось порядка 17 тыс. человек. Над людским морем развевались во множестве «эстелады» — звездно-полосатые флаги сторонников каталонской независимости. Толпа то и дело принималась петь патриотические песни, скандировать традиционные лозунги — «Независимость», «Улицы всегда будут нашими», «Да здравствует Каталония».

Еще одним рефреном манифестаций стало требование к Испании освободить «двух Жорди» — лидеров двух крупнейших общественных объединений каталонских националистов Жорди Куишара («Омниум Културал») и Жорди Санчеса («Каталонская национальная ассамблея»). Оба они были помещены под арест в начале октября за «подстрекательство к неповиновению властям» и сейчас остаются под стражей.

Эти же две организации, являвшиеся на протяжении многих лет одним из главных двигателей каталонского движения за отделения от Испании, организовали на площади Святого Иакова импровизированный концерт, смонтировав небольшую сцену прямо перед дворцом Женералитата. Перед собравшимися выступили рок-музыканты, исполнители традиционной музыки, общественные деятели. Собравшиеся надеялись, что глава правительства Карлес Пучдемон, весь вечер проводивший совещание со своими советниками-министрами, все же выйдет на балкон дворца и скажет приветственное слово, но этого так и не случилось.

Завершился праздничный вечер скромным по масштабу фейерверком, однако и после того, как сцена опустела, народ в этот пятничный вечер не спешил расходиться по домам. Улицы оставались полны радостных людей с флагами до глубокой ночи. На небольших площадях старого города кто-то устроил хоровод, все окрестные бары заполнены людьми, а кто-то празднует с шампанским прямо среди улицы — настроение у всех самое приподнятое.

«Сегодня на нас смотрит весь мир, — делится впечатлениями студентка Инес. — Я сама живу во Франции, и мне очень жаль, что во французской части Каталонии ничего подобного нет. Да здравствует свободная Каталония, и да здравствует свободная Савойя!».

Пример восточных соседей

Сторонники каталонской независимости и правительство автономии всегда подчеркивали: их протест носит исключительно ненасильственный характер, и своей цели создать независимую республику они намерены добиваться только мирными и цивилизованными способами. Так, одним из главных рычагов сецессионистов стали массовые уличные демонстрации, а одной из основных примет — многообразие флагов, которые служат удобным способом самовыражения.

Среди множества синих и красных «эстелад» (последними пользуются сторонники левых партий) встречаются и исторические знамена первых националистов Каталонии XIX века, флаги Испанской Республики и Советского Союза, полотнища разных автономных регионов Испании и других частей света, которые тоже ведут борьбу за самоопределение.

Уроженец Финляндии по имени Мартти вышел в этот день с флагом Эстонии. «Тогда, в 1991 году, тоже все говорили — их никто не признает, все это бесполезно. Но в итоге Эстония — международно признанное государство, причем они не только присоединились к Европе, но и в этом году председательствуют в Евросоюзе», — поясняет он свой выбор.

При этом собеседник отмечает, что приветствует провозглашение в Каталонии республики. «Я тут живу уже больше десятка лет, но так и не получил испанских документов — не хочу быть подданным. А вот три месяца назад начал оформляться здесь, буду каталонским гражданином», — улыбается он.

Рады не все

Помимо сторонников независимости в этот вечер на улицы Барселоны вышли и несогласные с этим решением. Несколько сотен человек прошли организованным маршем по одной из крупных улиц, размахивая флагами Испании.

На своем пути манифестанты — главным образом студенты — повстречали колонну машин национальной полиции, которая подчиняется МВД Испании и в Каталонии пользуется после референдума 1 октября двоякой репутацией. Демонстранты горячо приветствовали правоохранителей и жали им руки.

Вместе с тем, шествия сторонников единой Испании были омрачены рядом инцидентов. Группа агрессивно настроенных манифестантов пыталась блокировать здание региональной радиостанции «Радио Каталунья», в результате разбив там стеклянные двери; три человека получили травмы.

Декларация независимости

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид счел этот референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты, тогда как в Барселоне заявили, что голосование будет иметь обязывающую силу.