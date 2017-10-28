Спецпрокурор по «российскому делу» выдвинул первые обвинения

Отмечается, что детали могут быть обнародованы уже на следующей неделе. Сейчас вся информация по вопросу засекречена по решению федерального судьи. Неизвестно даже, выдвинуты ли обвинения против одного или нескольких фигурантов расследования.

В числе фигурантов расследования числятся Джаред Кушнер, Дональд Трамп-младший и Пол Манафорт.

18 мая бывший чиновник Минюста США и экс-директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Трамп заявил, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой. Позже он назвал назначение прокурора и начатое им расследование «охотой на ведьм».