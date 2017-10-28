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09:59 (мск), источник: Om1.ru

Бурков пообещал разобраться с долгами омского «Мостовика» по зарплате

Новый глава региона обратился в правоохранительные органы по поводу подозрительной распродажи имущества обанкротившегося предприятия.

Накануне врио губернатора Александр Бурков заявил, что возьмётся за одну из давних проблем Омской области — долги НПО «Мостовик» перед работниками. Обанкротившееся предприятие уже два года находится под конкурсным управлением, а 1769 работников до сих пор не получили расчёт по зарплате.

Как пишет официальный портал «Омская губерния», проблему перед новым губернатором поставил спикер Заксобрания Владимир Варнавский. Вчера Бурков пригласил к себе в кабинет на рабочую встречу администрацию «Мостовика», конкурсного управляющего Михаила Котова, нескольких работников, а также представителей правоохранительных органов, трудовой инспекции и Минтруда.

Работники пожаловались: имущество предприятия-банкрота стабильно распродаётся, но деньги идут не на погашение долгов по зарплате, а на другие цели. Конкурсный управляющий объяснил: большая часть имущества — залоговая. Поэтому задолженность возмещают держателям залога. Оставшиеся средства уходят на долги по налогам и по взносам в пенсионный фонд. Но Бурков потребовал сменить приоритеты.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

 — Для нас защита интересов трудового коллектива — первоочередная. Оставлять людей без честно заработанных денег нельзя. Мы не должны ущемлять интересы человека труда.

Бурков порекомендовал Котову поговорить с кредиторами и убедить их в том, что зарплата работников важнее долгов по залогам, а также обратиться с этим вопросом в арбитражный суд.

Бывшие сотрудники «Мостовика» заявили: с распродажей имущества тоже дело нечисто. Цены на оборудование выставляются заниженные. В один лот объединяются объекты в разных регионах — например, в Забайкалье и в Красноярском крае. В ответ Бурков и Варнавский обратились к гостям из правоохранительных органах с просьбой проверить адекватность проведения аукционов.

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 Бурков пообещал разобраться с долгами омского «Мостовика» по зарплате
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