Бурков пообещал разобраться с долгами омского «Мостовика» по зарплате
Новый глава региона обратился в правоохранительные органы по поводу подозрительной распродажи имущества обанкротившегося предприятия.
Новый глава региона обратился в правоохранительные органы по поводу подозрительной распродажи имущества обанкротившегося предприятия.
Накануне врио губернатора Александр Бурков заявил, что возьмётся за одну из давних проблем Омской области — долги НПО «Мостовик» перед работниками. Обанкротившееся предприятие уже два года находится под конкурсным управлением, а 1769 работников до сих пор не получили расчёт по зарплате.
Как пишет официальный портал «Омская губерния», проблему перед новым губернатором поставил спикер Заксобрания Владимир Варнавский. Вчера Бурков пригласил к себе в кабинет на рабочую встречу администрацию «Мостовика», конкурсного управляющего Михаила Котова, нескольких работников, а также представителей правоохранительных органов, трудовой инспекции и Минтруда.
Работники пожаловались: имущество
Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:
— Для нас защита интересов трудового коллектива — первоочередная. Оставлять людей без честно заработанных денег нельзя. Мы не должны ущемлять интересы человека труда.
Бурков порекомендовал Котову поговорить с кредиторами и убедить их в том, что зарплата работников важнее долгов по залогам, а также обратиться с этим вопросом в арбитражный суд.
Бывшие сотрудники «Мостовика» заявили: с распродажей имущества тоже дело нечисто. Цены на оборудование выставляются заниженные. В один лот объединяются объекты в разных регионах — например, в Забайкалье и в Красноярском крае. В ответ Бурков и Варнавский обратились к гостям из правоохранительных органах с просьбой проверить адекватность проведения аукционов.