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08:43 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Предполагаемая дата выборов в местные Советы — 18 февраля

Ряд важных заявлений сделала Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина о нюансах предстоящих выборов в местные Советы. Руководитель ЦИК выступила на семинаре-учебе для актива РОО Белая Русь.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Дата выборов:

— Через 2 недели стартует избирательная кампания. Думаю, в первые дни недели, которая начнется 13 ноября, будет подписан указ Главы государства о назначении выборов. Предполагаемая дата — 18 февраля. Это последняя возможная дата для проведения выборов по избирательному законодательству.

Состав избирательных комиссий:

— Обязательные требования: не более одной трети — госслужащие, не менее одной трети — представители политических партий и общественных объединений. Остальные — это граждане, которые могут быть выдвинуты путем сбора подписей.

Международное наблюдение:

— Международные наблюдатели на местные выборы не приглашаются. Но у нас появилась традиция (и она сохранится на этих выборах, если Глава государства ее поддержит), что послы иностранных государств, постоянно работающие в Минске, смогут в период голосования и подсчета голосов — то есть в день основного и в дни досрочного голосования — осуществлять функции международных наблюдателей.

Равные условия:

— Мест для размещения предвыборных плакатов и листовок не должно быть меньше, чем избирательных участков. Больше — можно. Но они не могут содержать никаких условий. Скажем, разрешение агитации в витринах магазинов по согласованию с собственником или администрацией недопустимо, равные условия должны быть для всех. Либо разрешено всем — либо не разрешено никому.

КСТАТИ.

В частности, в Брестской области на выборах будет образовано 2.962 округа, в Витебской — 3.112, в Гомельской — 3.584, в Гродненской — 2.389, в Минской — 3.451, в Могилевской — 2.556, в городе Минске — 57. Общее количество округов по всей стране составит 18.111. Первый этап после объявления выборов — образование территориальных комиссий. Их в Беларуси будет 1.315. Затем для областных Советов и Минска создаются окружные и районные комиссии, после чего уже начинается выдвижение кандидатов в депутаты. Выдвижение проводится традиционными способами: от политических партий, от трудовых коллективов и от граждан путем сбора подписей.

osipov@sb.bу.

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