Игорь Пушкарев: «Я буду продолжать жить и работать на благо Владивостока»

«В одной из газет прочёл, что жители города рассказывают о достижениях во Владивостоке с 2008 по 2017 годы. Рад, что люди эти перемены видят и благодарен за подобную гражданскую позицию, ведь, как правило, всегда с критикой относишься к собственной работе, к работе замов, и думаешь в первую очередь о том, что нужно сделать завтра. Но в любом случае за эти годы администрация города проделала большую работу. Владивосток преобразился, стал удобнее, комфортнее, красивее, безопаснее и нам действительно есть чем гордится. Некоторые задачи и планы не удалось реализовать лично, в силу обстоятельств, но жизнь продолжается и для себя я решил точно, в независимости от исхода нашего дела, я буду продолжать жить и работать на благо Владивостока и Приморского края! Спасибо за поддержку! — написал Игорь Пушкарев на своих страницах в своих социальных сетях.