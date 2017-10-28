В США подсчитали число жертв в случае конфликта на Корейском полуострове

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Возобновление конфликта на Корейском полуострове может привести к сотням тысяч жертв в первые несколько дней даже без использования ядерного оружия. Об этом говорит в докладе Службы исследований конгресса США, о котором пишет Bloomberg.

Учитывая плотность населения, военный конфликт «может затронуть более 25 млн человек по обе стороны границы, включая 100 тыс. граждан США», приводит агентство выдержку из 62-страничного документа.

Даже если КНДР будет использовать обычное вооружение, в первые дни число погибших составит от 30 тыс. до 300 тыс. человек.

Такую оценку исследователи дают исходя из концентрации артиллерии Северной Кореи, которая способна обстреливать в том числе и столицу Южной Кореи Сеул. При этом, по данным исследователей, артиллерия КНДР может выстреливать до 10 тыс. снарядов в минуту.

Начало войны на Корейском полуострове, по мнению авторов доклада, приведет к массовой мобилизации американских сил, высадке их на Корейский полуостров и большим военным потерям. Конфликт может выйти за пределы полуострова в случае вступления в противостояние Китая, заметили исследователи. по их мнению, участниками конфликта могут стать Россия и Япония.

Доклад выходит на фоне регулярных заявлений, как с американской, так и северокорейской стороны, о готовности нанести мощный удар по территории противника в случае начала конфликта. Так, в пятницу, 27 октября, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в ответ на любое применение ядерного оружия Пхеньян ждет «массированный военный ответ, который будет одновременно эффективным и подавляющим».