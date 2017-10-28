Бурков поручил Фролову найти «усыновителей» для всех брошенных домов Омска

Источник: РИА "Новости"

Временный губернатор Александр Бурков и временный мэр Сергей Фролов вновь встретились по поводу так называемых брошенных домов. Это жилые здания, которыми не занимается ни одна управляющая компания. А значит, ответственных за подготовку этих домов к зиме тоже нет.

Как поясняет правительственный портал «Омская губерния», две недели назад Бурков поручил Фролову подумать, как можно сократить в Омске количество домов без обслуживания. Накануне, 27 октября, Фролов озвучил предложения мэрии.

Сначала возникла очевидная идея — создать муниципальную компанию, которая возьмёт все бесхозные дома под своё покровительство. Но расчёты показали: это будет слишком обременительно для бюджета, а значит, экономически нецелесообразно.

Чиновники мэрии пошли другим путём. Они предложили побеседовать с собственниками квартир в 245 домах и помочь жильцам выбрать способ управления и заключить прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг. На эту работу чиновники отвели себе три месяца. План дальнейших действий будет зависеть от реакции жильцов.