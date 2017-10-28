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13:22 (мск), источник: Om1.ru

Бурков поручил Фролову найти «усыновителей» для всех брошенных домов Омска

Оказалось, что мэрии не по карману создать муниципальную компанию и передать ей все дома, оставшиеся без управляющих компаний.

Источник: РИА "Новости"

Временный губернатор Александр Бурков и временный мэр Сергей Фролов вновь встретились по поводу так называемых брошенных домов. Это жилые здания, которыми не занимается ни одна управляющая компания. А значит, ответственных за подготовку этих домов к зиме тоже нет.

Как поясняет правительственный портал «Омская губерния», две недели назад Бурков поручил Фролову подумать, как можно сократить в Омске количество домов без обслуживания. Накануне, 27 октября, Фролов озвучил предложения мэрии.

Сначала возникла очевидная идея — создать муниципальную компанию, которая возьмёт все бесхозные дома под своё покровительство. Но расчёты показали: это будет слишком обременительно для бюджета, а значит, экономически нецелесообразно.

Чиновники мэрии пошли другим путём. Они предложили побеседовать с собственниками квартир в 245 домах и помочь жильцам выбрать способ управления и заключить прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг. На эту работу чиновники отвели себе три месяца. План дальнейших действий будет зависеть от реакции жильцов.

Идея появилась и у временного губернатора. Бурков велел региональному Минстрою организовать стимулирующие компенсации для управляющих компаний, которые за свой счёт готовят к зиме «дома-сироты». В итоге, по планам главы региона, количество брошенных домов в Омске должно будет «обнулиться».

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