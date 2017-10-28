Глава администрации Евпатории поддержал коммуниста-пикетчика чаем и подержал плакат
Глава администрации Евпатории в очередной раз доказал — мэр он нестандартный.
Глава администрации Евпатории в очередной раз доказал — мэр он нестандартный.
Пользователи сети тиражируют видео, в котором Андрей Филонов накоротке общается с участником одиночного пикета — представителем КПРФ, протестующим по поводу введения курортного сбора.
Поступок чиновника собрал немало комментариев. Одни поставили «лайк» Андрею Филонову, а другие — встали на сторону коммуниста. Авторский стиль постов сохраняем:
«Вот это Глава города))) В Симферополе полицию вызывают. А если б не депутат, а обычный гражданин стоял, чаем угостят?))»
«Поддерживаю этого
«А потом скажут: Филонов участвовал в пикете против курортного сбора.
«Хорошо бы так со всеми оппозиционерами и не только в честь праздника!»