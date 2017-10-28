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16:47 (мск), источник: КрымPress

Глава администрации Евпатории поддержал коммуниста-пикетчика чаем и подержал плакат

Глава администрации Евпатории в очередной раз доказал — мэр он нестандартный.

Пользователи сети тиражируют видео, в котором Андрей Филонов накоротке общается с участником одиночного пикета — представителем КПРФ, протестующим по поводу введения курортного сбора.

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Поступок чиновника собрал немало комментариев. Одни поставили «лайк» Андрею Филонову, а другие — встали на сторону коммуниста. Авторский стиль постов сохраняем:

«Вот это Глава города))) В Симферополе полицию вызывают. А если б не депутат, а обычный гражданин стоял, чаем угостят?))»

«Поддерживаю этого кпрф-щика, для начала научитесь те деньги, что есть, тратить эффективно, а там может окажется, что и поборов новых не надо. А то плитка на площади перекладывается, из парка Ленина той зимой потырилась раньше, чем её уложили, про реконструкцию парка Терешковой тоже знакомый, там работавший, много интересного рассказывал… Итдтп»

«А потом скажут: Филонов участвовал в пикете против курортного сбора. Плакатик-то держал)))»

«Хорошо бы так со всеми оппозиционерами и не только в честь праздника!»

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