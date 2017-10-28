Глава администрации Евпатории поддержал коммуниста-пикетчика чаем и подержал плакат

«Поддерживаю этого кпрф-щика, для начала научитесь те деньги, что есть, тратить эффективно, а там может окажется, что и поборов новых не надо. А то плитка на площади перекладывается, из парка Ленина той зимой потырилась раньше, чем её уложили, про реконструкцию парка Терешковой тоже знакомый, там работавший, много интересного рассказывал… Итдтп»