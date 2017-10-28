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11:01 (мск), источник: dostup1.ru

Бывший вице-губернатор Косилов получил премию от Медведева

Ему присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» и полагается денежное вознаграждение.

Источник: РИА "Новости"

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов стал лауреатом премии в 2017 году в сфере производства животноводческой продукции и охраны природы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Косилов, который в настоящее время является генеральным директором ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», а также директор по производству этого же предприятия Галина Пазникова совместно с учеными и практиками аграрного сектора удостоены премии «за разработку современных технологий для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшения качества животноводческой продукции, эффективной охраны экосистем с учетом регуляции микробиома».

Кроме того, в списке лауреатов оказались кандидат медицинских наук, заведующая отделом и лабораторией ФГУП «Южно-Уральский институт биофизики» ФМБА (ЗАТО Озерск) Евгения Кириллова и доктор медицинских наук, профессор Клара Муксинова. Они в группе с учеными в области медицинских и биологических наук принимали участие в создании и внедрении в практику комплекса биомедицинского оборудования и технологии для прогноза, диагностики и иммунотерапии радиационно-индуцированной патологии.

Добавим, что премии за работы в области медицины, приборостроения, космоса и авиации, химии, нефтехимии, металлургии, энергетики, строительства, производства животноводческой продукции и охраны природы присуждены 126 соискателям из 18 регионов. Всем им присваивается звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» и премия в размере 2 млн рублей — на всех членов группы разработчиков и создателей.

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