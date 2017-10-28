Бывший вице-губернатор Косилов получил премию от Медведева
Ему присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» и полагается денежное вознаграждение.
Ему присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» и полагается денежное вознаграждение.
Бывший первый
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
Косилов, который в настоящее время является генеральным директором ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», а также директор по производству этого же предприятия Галина Пазникова совместно с учеными и практиками аграрного сектора удостоены премии «за разработку современных технологий для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшения качества животноводческой продукции, эффективной охраны экосистем с учетом регуляции микробиома».
Кроме того, в списке лауреатов оказались кандидат медицинских наук, заведующая отделом и лабораторией ФГУП «Южно-Уральский институт биофизики» ФМБА (ЗАТО Озерск) Евгения Кириллова и доктор медицинских наук, профессор Клара Муксинова. Они в группе с учеными в области медицинских и биологических наук принимали участие в создании и внедрении в практику комплекса биомедицинского оборудования и технологии для прогноза, диагностики и иммунотерапии
Добавим, что премии за работы в области медицины, приборостроения, космоса и авиации, химии, нефтехимии, металлургии, энергетики, строительства, производства животноводческой продукции и охраны природы присуждены 126 соискателям из 18 регионов. Всем им присваивается звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» и премия в размере 2 млн рублей — на всех членов группы разработчиков и создателей.