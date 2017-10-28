Бывший вице-губернатор Косилов получил премию от Медведева

Источник: РИА "Новости"

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов стал лауреатом премии в 2017 году в сфере производства животноводческой продукции и охраны природы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Косилов, который в настоящее время является генеральным директором ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», а также директор по производству этого же предприятия Галина Пазникова совместно с учеными и практиками аграрного сектора удостоены премии «за разработку современных технологий для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшения качества животноводческой продукции, эффективной охраны экосистем с учетом регуляции микробиома».

Кроме того, в списке лауреатов оказались кандидат медицинских наук, заведующая отделом и лабораторией ФГУП «Южно-Уральский институт биофизики» ФМБА (ЗАТО Озерск) Евгения Кириллова и доктор медицинских наук, профессор Клара Муксинова. Они в группе с учеными в области медицинских и биологических наук принимали участие в создании и внедрении в практику комплекса биомедицинского оборудования и технологии для прогноза, диагностики и иммунотерапии радиационно-индуцированной патологии.