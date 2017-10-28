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11:50 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев недоволен работой госорганов в деле приватизации

Глава Узбекистана подверг критике деятельность Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 27 октября состоялось совещание, посвященное осуществляемой работе по поднятию на качественно новый уровень государственной политики в сфере развития частной собственности и предпринимательства на базе приватизированного государственного имущества, эффективной поддержке приватизированных субъектов предпринимательства.

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На встрече была проанализирована работа, выполненная вновь образованным государственным комитетом, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подверг критике неэффективное использование производственных возможностей приватизированных объектов, отсутствие системных мер по долгосрочному развитию предприятий, созданию специализированных производственных мощностей, внедрению современных технологий, имеющих важное значение в обеспечении конкурентоспособности производимой продукции.

Отмечается, что, изучив деятельность почти 40 тысяч ранее приватизированных объектов, выявлено, что 3900 из них пустуют или задействованы не полностью. Разработаны проекты и «дорожные карты» по восстановлению деятельности 2700 из этих объектов или созданию на их базе новых производственных мощностей.

На совещании были признаны неудовлетворительными осуществленные меры по разработке и реализации «дорожной карты», направленной на повышение эффективности деятельности и модернизацию производств, развитие приватизированных предприятий с целью содействия им в создании новых рабочих мест, расширении объемов производства конкурентоспособной продукции, получении разрешительных документов, подключении к коммуникационным сетям и выделении кредитов коммерческими банками.

Ответственным лицам поручено разработать и реализовать проекты и «дорожные карты» по восстановлению и развитию деятельности бездействующих 1200 объектов с участием их собственников.

На совещании отмечалось также, что государственными органами не уделяется должного внимания вопросам мониторинга производственной деятельности и финансово-экономического положения приватизированных предприятий, обеспечения их кредитами и материальными ресурсами, выявления имеющихся проблем и их причин, оказания практического содействия предпринимателям в восстановлении инженерно-производственной инфраструктуры, поиске рынков сбыта.

Шавкат Мирзиёев дал соответствующие поручения должностным лицам по устранению имеющихся в сфере недостатков, задачам на перспективу.

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