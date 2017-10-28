Мирзиёев недоволен работой госорганов в деле приватизации
Глава Узбекистана подверг критике деятельность Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
Глава Узбекистана подверг критике деятельность Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 27 октября состоялось совещание, посвященное осуществляемой работе по поднятию на качественно новый уровень государственной политики в сфере развития частной собственности и предпринимательства на базе приватизированного государственного имущества, эффективной поддержке приватизированных субъектов предпринимательства.
На встрече была проанализирована работа, выполненная вновь образованным государственным комитетом, сообщает
Президент подверг критике неэффективное использование производственных возможностей приватизированных объектов, отсутствие системных мер по долгосрочному развитию предприятий, созданию специализированных производственных мощностей, внедрению современных технологий, имеющих важное значение в обеспечении конкурентоспособности производимой продукции.
Отмечается, что, изучив деятельность почти 40 тысяч ранее приватизированных объектов, выявлено, что 3900 из них пустуют или задействованы не полностью. Разработаны проекты и «дорожные карты» по восстановлению деятельности 2700 из этих объектов или созданию на их базе новых производственных мощностей.
На совещании были признаны неудовлетворительными осуществленные меры по разработке и реализации «дорожной карты», направленной на повышение эффективности деятельности и модернизацию производств, развитие приватизированных предприятий с целью содействия им в создании новых рабочих мест, расширении объемов производства конкурентоспособной продукции, получении разрешительных документов, подключении к коммуникационным сетям и выделении кредитов коммерческими банками.
Ответственным лицам поручено разработать и реализовать проекты и «дорожные карты» по восстановлению и развитию деятельности бездействующих 1200 объектов с участием их собственников.
На совещании отмечалось также, что государственными органами не уделяется должного внимания вопросам мониторинга производственной деятельности и
Шавкат Мирзиёев дал соответствующие поручения должностным лицам по устранению имеющихся в сфере недостатков, задачам на перспективу.