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12:11 (мск), источник: Zakon.kz

МИД РК высказался по ситуации в Каталонии

Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании.

Источник: Zakon.kz

МИД Республики Казахстан сделал заявление в отношении ситуации в автономном сообществе Каталония, сообщает Zakon.kz.

Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании и полагает, что ее дальнейшее развитие должно происходить строго в рамках действующего испанского законодательства.

В своих отношениях с Испанией Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны.

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