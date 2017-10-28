МИД РК высказался по ситуации в Каталонии
Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании.
Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании.
МИД Республики Казахстан сделал заявление в отношении ситуации в автономном сообществе Каталония, сообщает Zakon.kz.
Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании и полагает, что ее дальнейшее развитие должно происходить строго в рамках действующего испанского законодательства.
В своих отношениях с Испанией Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны.