МИД РК высказался по ситуации в Каталонии

МИД Республики Казахстан сделал заявление в отношении ситуации в автономном сообществе Каталония, сообщает Zakon.kz.

Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании и полагает, что ее дальнейшее развитие должно происходить строго в рамках действующего испанского законодательства.