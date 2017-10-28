Намечены границы ещё 11 одномандатных избирательных округов

«У нас в Молдове есть два региона, где компактно проживают этнические меньшинства, это Тараклийский район и Гагаузия. Если мы примем решение создать в Тараклийском районе отдельный округ, тогда я предлагаю в Гагаузии создать три», — сказал член Комиссии по созданию округов Сергей Коропчану.



Предложение вызвало недовольство некоторых членов профильной комиссии. Они отметили, что количество округов уже определили на предыдущих заседаниях.



«В нашей работе мы руководствуемся критериями, за которые сами же и голосовали. Давайте уважать наших коллег и двигаться вперед. Один раз уже голосовали, и исходя из этого, была определена карта округов. Предложения что-то менять будут каждый день», — отметил член Комиссии по созданию округов Евгений Никифорчук.



Председатель комиссии Юрий Чокан все же отметил, что предложение будет рассмотрено и вынесено на голосование на следующей неделе.



«Выносить предложение можно, но оно должно быть аргументировано. Мы просили представить подсчеты, на котором оно основывается. У нас было такое предложение, в том числе от руководства Народного собрания», — сказал глава Комиссии по созданию округов Юрий Чокан.



В Тараклийском районе могут создать только один одномандатный округ, несмотря на то, что там проживают всего 35 тысяч человек, в то время как в других районах страны проживают в среднем по 62 тысячи. Исключение сделали для того, чтобы болгары смогли выразить свою политическую волю.