Владимир Мединский встретился со студентами Болгарской исламской академии

Источник: РИА "Новости"

Экскурсию по вузу для почетного гостя, прибывшего в сопровождении министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина, провел ректор Болгарской исламской академии Камиль Исхаков. Владимиру Мединскому показали амфитеатр, библиотеку, столовую, комнаты, аудитории в которых занимаются магистранты и докторанты, а также музей древних рукописей.

Кроме того, федеральный чиновник встретился с учащимися академии. В частности, он заинтересовался уровнем их владения арабским языком, ведь большая часть занятий в вузе преподается именно на нем.

В завершение визита российский министр культуры пожелал успехов студентам, а также выразил надежду на то, что Болгарская исламская академия станет конкурентоспособным высшим учебным заведением во всем мире.