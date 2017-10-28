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12:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Владимир Мединский встретился со студентами Болгарской исламской академии

Министр культуры России Владимир Мединский посетил в пятницу, 27 октября, Болгарскую исламскую академию. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Источник: РИА "Новости"

Экскурсию по вузу для почетного гостя, прибывшего в сопровождении министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина, провел ректор Болгарской исламской академии Камиль Исхаков. Владимиру Мединскому показали амфитеатр, библиотеку, столовую, комнаты, аудитории в которых занимаются магистранты и докторанты, а также музей древних рукописей.

Кроме того, федеральный чиновник встретился с учащимися академии. В частности, он заинтересовался уровнем их владения арабским языком, ведь большая часть занятий в вузе преподается именно на нем.

В завершение визита российский министр культуры пожелал успехов студентам, а также выразил надежду на то, что Болгарская исламская академия станет конкурентоспособным высшим учебным заведением во всем мире.

Напомним, сегодня Владимир Мединский принимает участие во всероссийском совещании «Россия в мировом культурном и природном наследии», которое проходит в Казани.

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