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12:07 (мск), источник: Sputnik

Атамбаев призвал срочно строить железнодорожную ветку КНР-КР-Узбекистан

Президент Кыргызстана дал поручение правительству срочно проработать вопрос о льготном кредите для уже созданного кыргызско-китайского совместного предприятия, которое занимается сегодня исследованием и проектированием железной дороги.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В связи с событиями на кыргызско-казахстанской госгранице необходимо срочно начать строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая через Туркмению и Иран обеспечит республике выход к Индийскому океану. Такое заявление сделал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в Бишкеке на церемонии принятия верительных грамот от послов ряда государств, передает Sputnik Кыргызстан.

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«Правительству надо срочно проработать вопрос о льготном кредите для уже созданного кыргызско-китайского совместного предприятия, которое занимается сегодня исследованием и проектированием железной дороги. В свое время правительство побоялось взять льготный кредит на строительство железной дороги из-за некоторых депутатов-демагогов, которые тогда кричали, что нельзя брать кредиты, что нам незачем строить альтернативные дороги. Жизнь показывает, что они занимались популизмом. Для развития экономики в первую очередь нужны дороги», — заявил он.

Президент подчеркнул, что «последние события на кыргызско-казахстанской границе наглядно показали необходимость срочного проектирования и строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Атамбаев отметил, что ранее договорился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым о создании совместного предприятия с участием китайской и кыргызской сторон, а также «узбекским предприятием или госорганом, которое рекомендует братский Узбекистан».

Напомним, отношения между Кыргызстаном и Казахстаном ухудшились в сентябре после обвинений со стороны Атамбаева, который заявил, что власти Казахстана вмешиваются в процесс президентских выборов в Кыргызстане. Казахстан 10 октября усилил контроль на границе с Кыргызстаном, в три раза сократив пропуск кыргызских грузов в рамках ЕАЭС, что привело к образованию многокилометровой пробки на границе.

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