Атамбаев призвал срочно строить железнодорожную ветку КНР-КР-Узбекистан
Президент Кыргызстана дал поручение правительству срочно проработать вопрос о льготном кредите для уже созданного
Президент Кыргызстана дал поручение правительству срочно проработать вопрос о льготном кредите для уже созданного
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В связи с событиями на
«Правительству надо срочно проработать вопрос о льготном кредите для уже созданного
Президент подчеркнул, что «последние события на
Атамбаев отметил, что ранее договорился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым о создании совместного предприятия с участием китайской и кыргызской сторон, а также «узбекским предприятием или госорганом, которое рекомендует братский Узбекистан».
Напомним, отношения между Кыргызстаном и Казахстаном ухудшились в сентябре после обвинений со стороны Атамбаева, который заявил, что власти Казахстана вмешиваются в процесс президентских выборов в Кыргызстане. Казахстан 10 октября усилил контроль на границе с Кыргызстаном, в три раза сократив пропуск кыргызских грузов в рамках ЕАЭС, что привело к образованию многокилометровой пробки на границе.