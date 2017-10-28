Алиханов: Безопасность в регионе во время ЧМ-2018 по футболу полностью обеспечена

Источник: Клопс.ru

Так, глава региона напомнил, что для обеспечения безопасности остров Октябрьский, где строится стадион для игр первенства, будут взят под наблюдение системой «Безопасный город». Кроме того, в Калининградскую область поступила партия новой техники для подразделений МЧС. Регион рассчитывает и на получение информационного оборудования, уже опробованного во время Кубка конфедераций в 2017 году.

«Что касается Министерства по чрезвычайным ситуациям, то в этом смысле мы не переживаем, все в общем закрыто и надежно охраняется», — сказал Алиханов. Губернатор добавил, что особых переживаний по поводу подготовки к мундиалю в правительстве нет, ситуация полностью под контролем.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.