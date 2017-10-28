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18:22 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов: Безопасность в регионе во время ЧМ-2018 по футболу полностью обеспечена

Безопасность в Калининградской области во время проведения ЧМ-2018 года по футболу будет полностью обеспечена. Об этом губернатор региона Антон Алиханов журналистам в пятницу, 27 октября, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Так, глава региона напомнил, что для обеспечения безопасности остров Октябрьский, где строится стадион для игр первенства, будут взят под наблюдение системой «Безопасный город». Кроме того, в Калининградскую область поступила партия новой техники для подразделений МЧС. Регион рассчитывает и на получение информационного оборудования, уже опробованного во время Кубка конфедераций в 2017 году.

«Что касается Министерства по чрезвычайным ситуациям, то в этом смысле мы не переживаем, все в общем закрыто и надежно охраняется», — сказал Алиханов. Губернатор добавил, что особых переживаний по поводу подготовки к мундиалю в правительстве нет, ситуация полностью под контролем.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

Игры в Калининграде пройдут на стадионе на 35 тысяч мест, который строится на острове Октябрьский. Степень готовности арены к настоящему времени оценивается в 83%.

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