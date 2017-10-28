Краснодар, Нанси и Карлсруэ подписали трехсторонний договор о сотрудничестве

Свои подписи под документом поставили Евгений Первышов, мэр Нанси Лоран Энар и обербургомистр Карлсруэ доктор Франк Ментруп. Это первое подобное соглашение между городами Европы и России и первое за 25 лет соглашение Краснодара о партнерстве с французским городом.

«Вместе с нашими зарубежными друзьями мы начинаем выстраивать своеобразную сеть городов-партнеров в Европе, мы — первопроходцы в этом направлении, но надеемся, что нашему примеру последуют и другие города. Думаю, мы сможем продолжить успешное сотрудничество между нашими городами в области молодежных контактов, образования, культуры. Кроме этого, вместе мы планируем развивать проекты в спортивной сфере, здравоохранении. Особое значение сегодня мы придаем развитию экономических контактов, а также продвижению проектов в сфере организации выставок», — отметил Первышов.