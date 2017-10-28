Краснодар, Нанси и Карлсруэ подписали трехсторонний договор о сотрудничестве
Глава Краснодара Евгений Первышов подписал трехсторонний договор о сотрудничестве между Краснодаром, французским Нанси и немецким Карлсруэ.
Глава Краснодара Евгений Первышов подписал трехсторонний договор о сотрудничестве между Краснодаром, французским Нанси и немецким Карлсруэ.
Свои подписи под документом поставили Евгений Первышов, мэр Нанси Лоран Энар и обербургомистр Карлсруэ доктор Франк Ментруп. Это первое подобное соглашение между городами Европы и России и первое за 25 лет соглашение Краснодара о партнерстве с французским городом.
«Вместе с нашими зарубежными друзьями мы начинаем выстраивать своеобразную сеть
Кроме этого, в рамках рабочей поездки в Нанси, Карлсруэ и австрийский Вельс делегация Краснодара провела ряд деловых встреч и переговоров, а также подписала несколько международных соглашений, сообщает