Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти
Власти региона собираются продолжать работать и начать реализовывать меры, предусмотренные декларацией о независимости.
Власти региона собираются продолжать работать и начать реализовывать меры, предусмотренные декларацией о независимости.
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Региональные власти Каталонии, отстраненные от работы премьером Испании Мариано Рахоем, планируют попытаться продолжить работу, сообщает агентство EFE со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По их информации, в каталонском правительстве не намерены признавать себя отстраненными от власти. Более того, они планируют начать реализовывать ряд шагов, предусмотренных в одобренной каталонским парламентом декларации о независимости. В частности, отправленные в отставку руководители Каталонии хотят проанализировать создавшуюся ситуацию после инициатив Мадрида по восстановлению конституционного порядка в автономии.
«В демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет парламент (а не кабинет министров Испании — ИФ)», — пояснил он в ходе телеобращения.
Пучдемон пообещал продолжать мирную борьбу за независимость Каталонии. По его словам, для этого он готов использовать исключительно демократические механизмы.
Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны.
Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.
Сегодня власти Испании опубликовали распоряжение премьера Рахоя, в соответствии с которым
Также правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции.