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16:04 (мск), источник: Интерфакс

Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти

Власти региона собираются продолжать работать и начать реализовывать меры, предусмотренные декларацией о независимости.

Источник: AP 2017

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Региональные власти Каталонии, отстраненные от работы премьером Испании Мариано Рахоем, планируют попытаться продолжить работу, сообщает агентство EFE со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их информации, в каталонском правительстве не намерены признавать себя отстраненными от власти. Более того, они планируют начать реализовывать ряд шагов, предусмотренных в одобренной каталонским парламентом декларации о независимости. В частности, отправленные в отставку руководители Каталонии хотят проанализировать создавшуюся ситуацию после инициатив Мадрида по восстановлению конституционного порядка в автономии.

Вскоре после этого сообщения глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не признает распоряжение Мадрида о его отстранении от власти.

«В демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет парламент (а не кабинет министров Испании — ИФ)», — пояснил он в ходе телеобращения.

Пучдемон пообещал продолжать мирную борьбу за независимость Каталонии. По его словам, для этого он готов использовать исключительно демократические механизмы.

Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны.
Карлес Пучдемон
Глава исполнительной власти Каталонии
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Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

Сегодня власти Испании опубликовали распоряжение премьера Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией. В распоряжении подтверждается отстранение от власти правительства автономии, большинство функций которой возьмет на себя де Сантамария.

Также правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции.

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