Шавкат Мирзиёев проверил безопасность путепровода над Малой кольцевой
Президент подчеркнул, что такие мосты необходимо построить и в других районах столицы, при этом прежде всего нужно учитывать требования безопасности дорожного движения.
Президент подчеркнул, что такие мосты необходимо построить и в других районах столицы, при этом прежде всего нужно учитывать требования безопасности дорожного движения.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев осмотрел путепровод, построенный на пересечении Малой кольцевой дороги и улицы Фаргона йули в Ташкенте, сообщает
Глава государства поинтересовался удобствами, созданными для населения благодаря этому путепроводу, вопросами обеспечения безопасности движения транспортных средств.
Он отметил, что такие мосты необходимо построить и в других районах столицы, при этом прежде всего нужно учитывать требования безопасности дорожного движения.
Мирзиёев дал указания по благоустройству прилегающей к мосту территории, строительству соответствующих облику столицы современных зданий.
Он уделил внимание вопросу подготовки кадров по мостостроению в Ташкентском институте по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог.
Отметим, раньше, чтобы попасть с улицы Фаргона йули в центр города либо в обратном направлении транспортным средствам приходилось проезжать несколько лишних километров. Глава государства, 25 марта побывав на этом месте, дал поручения по реконструкции путепровода и строительству к нему новой части.
Существующий мост шириной 30 метров и длиной 346 метров был реконструирован, к нему пристроена новая часть шириной 22 и длиной 281 метр. По обочинам моста проложены пешеходные дорожки.