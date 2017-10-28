Шавкат Мирзиёев проверил безопасность путепровода над Малой кольцевой

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев осмотрел путепровод, построенный на пересечении Малой кольцевой дороги и улицы Фаргона йули в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поинтересовался удобствами, созданными для населения благодаря этому путепроводу, вопросами обеспечения безопасности движения транспортных средств.

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Он отметил, что такие мосты необходимо построить и в других районах столицы, при этом прежде всего нужно учитывать требования безопасности дорожного движения.

Мирзиёев дал указания по благоустройству прилегающей к мосту территории, строительству соответствующих облику столицы современных зданий.

Он уделил внимание вопросу подготовки кадров по мостостроению в Ташкентском институте по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

Отметим, раньше, чтобы попасть с улицы Фаргона йули в центр города либо в обратном направлении транспортным средствам приходилось проезжать несколько лишних километров. Глава государства, 25 марта побывав на этом месте, дал поручения по реконструкции путепровода и строительству к нему новой части.