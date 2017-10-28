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16:29 (мск), источник: Известия

Рада Украины обсудила с Волкером размещение миротворцев в Донбассе

Депутаты Верховной рады Украины встретились со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером и обсудили с ним размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также освобождение пленных, заявила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Источник: РИА "Новости"
По итогам встречи с Волкером она заявила, что он «поддерживает украинскую концепцию» миссии миротворцев.

Гопко также сообщила, что передала американскому спецпредставителю письмо от родственников пленных украинцев.

«Состоялась встреча с Куртом Волкером. Обсудили наработки по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН среди международных партнеров, законопроект в Верховной раде, который готовим ко второму чтению о признании российской агрессии, территорий оккупированными; предоставление защитного оружия», — написала Гопко в Facebook.

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Как сообщал портал iz.ru, 6 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который закрепляет статус России как «страны-агрессора» и вводит понятие «российская оккупационная власть».

Курт Волкер прибыл в Киев в пятницу. Спецпредставитель США ранее провел встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием и президентом Украины Петром Порошенко.

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