В Молдове начали собирать подписи за президентскую форму правления

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Партия социалистов начала в субботу сбор подписей в поддержку перехода к президентской форме правления.

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«По многочисленным соцопросам, большинство — 70% — граждан — хотят президентской формы правления. У людей нет никакого доверия к нынешнему парламенту. Поэтому народ хочет, чтобы была вертикаль власти, чтобы был сильный президент, у которого есть полномочия, и с кого спрашивать за порядок в стране. Мы поддержали эту инициативу граждан на митингах, и начиная с сегодняшнего дня начали сбор подписей за президентскую форму правления», — сказала глава политформирования Зинаида Гречаная.

По ее словам, кампания по сбору подписей стартовала одновременно по всем районам.

«Мы намерены собрать 70% подписей у избирателей с правом голоса. Думаю, что это будет происходить до марта следующего года. Если большинство людей выскажутся за, то, конечно, на предвыборном съезде партии мы внесем в электоральную платформу переход на президентскую форму правления», — заявила Гречаная.

Президент Игорь Додон, который до избрания лидером республики руководил Партией социалистов, неоднократно заявлял о необходимости перехода к президентской форме правления в республике.