Куйвашев: зарплата бюджетников выросла в разы и стало хорошо

Источник: Аргументы и факты

Во время визита Ольги Голодец в Свердловскую область 28 октября состоялось расширенное совещание в УрФУ, на котором присутствовала высокая гостья, руководители сотни ведущих вузов России и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отчитываясь о показателях работы в социальной сфере в Свердловской области, Евгений Куйвашев привел статистику. Так, с 2012 года, то есть с момента полписания «майских указов», зарплата бюджетников в сфере культуры увеличилась в 2,7 раза, воспитатели детсадов стали получать в 2,3 раза больше, учителя — в 1,6 раза, врачи — 1,9 раза.

Объективно выросли объёмы оказания высокотехнологичной медицинской помощи — в 3 раза, что позволило ликвидировать очередь для жителей Свердловской области. Все это в комплексе сказалось на продолжительности жизни. Она выросла с 69,5 лет в 2012 году до 70,02 лет в 2016 году. Рожать также стали больше — суммарный коэффициент рождаемости достиг показателей в 1,9 ребёнка на одну женщину.