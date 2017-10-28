Глава правительства для граждан рассказал о получении ЭЦП
Председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на своей странице в Facebook дал разъяснения о получении ЭЦП.
Председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на своей странице в Facebook дал разъяснения о получении ЭЦП.
К Оспанову обратились несколько его друзей по соцсети с вопросом о том, почему так сложно оформить электронную цифровую подпись, которая нужна для получения услуг «Электронного правительства». А процедура такова: нужно заполнить в зоне Connection point электронную заявку, взять талон талон, подойти к оператору, а потом снова, если не было флешки, к компьютеру в Connection point. Также пользователей соцсетей интересует, почему через год нужно обновлять ЭЦП.
«ЭЦП — это ваша личная подпись, которая должна быть только у вас и никому ее нельзя передавать и терять! В Казахстане ЭЦП внедрили в 2008 году, на сегодня более 4,5 млн действующих ЭЦП, которые выдаются в электронном виде, на удостоверения личности и даже на
По словам Оспанова, заявление можно подать в электронном виде через интернет. Но многие об этом не знают и приходят в ЦОН.
«Чтобы не отправлять граждан в
Что же касается срока действия подписи, то выдать ее на несколько лет не сложно.
«Но я считаю, что пока года вполне достаточно. Потому что многие мои друзья айтишники не помнят, куда сохранили свою ЭЦП уже через 3 месяца. Не могут найти папку или сообщение на почте», — делится глава корпорации.