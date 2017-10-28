Глава правительства для граждан рассказал о получении ЭЦП

Источник: 365info.kz

К Оспанову обратились несколько его друзей по соцсети с вопросом о том, почему так сложно оформить электронную цифровую подпись, которая нужна для получения услуг «Электронного правительства». А процедура такова: нужно заполнить в зоне Connection point электронную заявку, взять талон талон, подойти к оператору, а потом снова, если не было флешки, к компьютеру в Connection point. Также пользователей соцсетей интересует, почему через год нужно обновлять ЭЦП.

«ЭЦП — это ваша личная подпись, которая должна быть только у вас и никому ее нельзя передавать и терять! В Казахстане ЭЦП внедрили в 2008 году, на сегодня более 4,5 млн действующих ЭЦП, которые выдаются в электронном виде, на удостоверения личности и даже на sim-карты, — пояснил Оспанов. — Многие страны только переходят к такому формату получения услуг. В других странах электронная подпись платная (например, в России, может поэтому они к ней серьезнее относятся). С помощью ЭЦП вы можете получить свыше 400 услуг и сервисов. С ней открывается бизнес, сдаются налоговые отчеты в электронном виде, производится постановка на очередь в детсад».

По словам Оспанова, заявление можно подать в электронном виде через интернет. Но многие об этом не знают и приходят в ЦОН.

«Чтобы не отправлять граждан в интернет-кафе или обратно домой подавать заявку онлайн, мы предоставили места с бесплатным доступом в интернет».

Что же касается срока действия подписи, то выдать ее на несколько лет не сложно.