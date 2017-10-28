Глава Пентагона рассказал о военных вариантах решения конфликта с КНДР

Источник: AP 2017

«Наши военные варианты, как я уже упоминал, призваны подкрепить усилия наших дипломатов по созданию сдерживающей позиции и денуклеаризации Корейского полуострова» — сказал генерал. Его заявление приводит пресс-служба Пентагона в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По его словам, следует «признать реальность», что «режим Ким Чен Ына, к северу от демилитаризованной зоны, угрожает миру и стабильности и, безусловно, прямо направлен против народа Республики Кореи».

«Чтобы сдержать такую ​​угрозу, нужно предусмотреть военные варианты (решения проблемы. — Прим. ред.), множество различных военных вариантов, которые реально уменьшили бы эту угрозу, свели ее к минимуму. И да, у нас есть эти варианты», — сказал он.

Мэттис также заявил, что ядерная угроза со стороны КНДР возросла, но, по его словам, США никогда не признают Северную Корею ядерной державой. Любая атака Пхеньяна на США и их союзников потерпит поражение, добавил генерал. «Любое использование ядерного оружия Севером будет сопровождаться массированным военным ответом», — сказал глава Пентагона.