Волкер сообщил об «активных обсуждениях» поставок летального оружия Киеву

Источник: Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по Донбассу Курт Волкер заявил, что Вашингтон «активно обсуждает» поставки летального оружия на Украину. Такое заявление он сделал в интервью Reuters в Киеве, куда прибыл с рабочим визитом.

«Никто не переживает, когда кто-то защищается, если только это не агрессор, поэтому этот вопрос не должен быть спорным», — подчеркнул он.

Говоря о продолжающемся конфликте в Донбассе, Волкер заявил, что это происходит из-за «российской агрессии». При этом он отметил, что осознание со стороны России того, что насилие противоречит ее интересам, может привести к изменению поведения Москвы.

«Россия продолжает удерживать эту территорию, сохраняя конфликт живым, надеясь, что это дает ей некоторые рычаги влияния на Украину», — сказал Волкер. «На самом же деле, я считаю, что происходит обратный эффект. Это привело к тому, что Украина стала более сплоченной, более националистической, более антироссийской, более ориентированной на Запад, чем когда-либо», — добавил он.

В Киеве Волкер также встретился с освобожденными и высланными из России лидерами организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым. Волкер добавил, что их освобождение стало хорошим знаком и выразил надежду, что в дальнейшем Россия предпримет позитивные шаги и в ситуации на востоке Украины.

Читайте также Рада Украины обсудила с Волкером размещение миротворцев в Донбассе

Волкер с момента назначения на должность спецпредставителя США по Донбассу последовательно выступает за поставки летального оборонительного оружия Киеву. Он считает, что поставка американского оружия украинской армии могла бы изменить поведение Москвы.