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00:18 (мск), источник: РБК

Волкер сообщил об «активных обсуждениях» поставок летального оружия Киеву

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что поставка оружия тому, кто защищается, не должна вызывать вопросов.

Источник: Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по Донбассу Курт Волкер заявил, что Вашингтон «активно обсуждает» поставки летального оружия на Украину. Такое заявление он сделал в интервью Reuters в Киеве, куда прибыл с рабочим визитом.

«Никто не переживает, когда кто-то защищается, если только это не агрессор, поэтому этот вопрос не должен быть спорным», — подчеркнул он.

Говоря о продолжающемся конфликте в Донбассе, Волкер заявил, что это происходит из-за «российской агрессии». При этом он отметил, что осознание со стороны России того, что насилие противоречит ее интересам, может привести к изменению поведения Москвы.

«Россия продолжает удерживать эту территорию, сохраняя конфликт живым, надеясь, что это дает ей некоторые рычаги влияния на Украину», — сказал Волкер. «На самом же деле, я считаю, что происходит обратный эффект. Это привело к тому, что Украина стала более сплоченной, более националистической, более антироссийской, более ориентированной на Запад, чем когда-либо», — добавил он.

В Киеве Волкер также встретился с освобожденными и высланными из России лидерами организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым. Волкер добавил, что их освобождение стало хорошим знаком и выразил надежду, что в дальнейшем Россия предпримет позитивные шаги и в ситуации на востоке Украины.

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Волкер с момента назначения на должность спецпредставителя США по Донбассу последовательно выступает за поставки летального оборонительного оружия Киеву. Он считает, что поставка американского оружия украинской армии могла бы изменить поведение Москвы.

В августе пресс-секрутарь президента России Дмитрий Песков комментировал возможные поставки американского оружия Киеву. Он назвал это «гипотетическими» рассуждениями, которые «вряд ли должны быть поводом для комментария». Песков тогда же отметил, что в Кремле считают, что все страны, «особенно те, которые претендуют на регулирование», должны «воздерживаться от мер, которые способствуют напряжению».

Курт Волкер предостерег Украину от попыток возродить ядерную программу
Во время загрузки произошла ошибка.
27 августа© Ньюстюб
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