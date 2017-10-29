Волкер сообщил об «активных обсуждениях» поставок летального оружия Киеву
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что поставка оружия тому, кто защищается, не должна вызывать вопросов.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что поставка оружия тому, кто защищается, не должна вызывать вопросов.
Специальный представитель Госдепартамента США по Донбассу Курт Волкер заявил, что Вашингтон «активно обсуждает» поставки летального оружия на Украину. Такое заявление он сделал в интервью Reuters в Киеве, куда прибыл с рабочим визитом.
«Никто не переживает, когда
«Россия продолжает удерживать эту территорию, сохраняя конфликт живым, надеясь, что это дает ей некоторые рычаги влияния на Украину», — сказал Волкер. «На самом же деле, я считаю, что происходит обратный эффект. Это привело к тому, что Украина стала более сплоченной, более националистической, более антироссийской, более ориентированной на Запад, чем когда-либо», — добавил он.
В Киеве Волкер также встретился с освобожденными и высланными из России лидерами организации «Меджлис
Волкер с момента назначения на должность спецпредставителя США по Донбассу последовательно выступает за поставки летального оборонительного оружия Киеву. Он считает, что поставка американского оружия украинской армии могла бы изменить поведение Москвы.
В августе