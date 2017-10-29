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01:49 (мск), источник: РИА Новости

В США конгресс получил данные о счетах компании, собравшей досье на Трампа

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США получил доступ к банковским документам компании Fusion GPS, которая подготовила скандальное досье на Дональда Трампа, говорится на сайте комитета.

Источник: РИА Новости

«Стороны достигли соглашения, связанного с повесткой дня комитета по разведке палаты представителей по вопросу получения доступа к банковской информации Fusion GPS, что обеспечит комитету доступ к записям, необходимым для его расследования», — отмечается в заявлении.

Газета New York Times ранее писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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26 октября© Ньюстюб
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