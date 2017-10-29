КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Власти КНДР на протяжении последней недели проводили учебные эвакуации населения по всей стране, сообщает в субботу издание North Korea News.
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Власти КНДР на протяжении последней недели проводили учебные эвакуации населения по всей стране, сообщает в субботу издание North Korea News.
По его сведениям, тренировки проводились в небольших городах в разных частях страны. Кроме того, отмечается использование режима светомаскировки, когда в целых поселениях полностью отключался свет для дезориентации потенциального противника.
Отмечается, что в последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003-м году.
Эти сообщения появились на фоне визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Южную Корею. Мэттис заявил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой, и рассказал, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов военного разрешения северокорейской проблемы.