КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения

Источник: AP 2017

По его сведениям, тренировки проводились в небольших городах в разных частях страны. Кроме того, отмечается использование режима светомаскировки, когда в целых поселениях полностью отключался свет для дезориентации потенциального противника.

Отмечается, что в последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003-м году.