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02:59 (мск), источник: Интерфакс

КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Власти КНДР на протяжении последней недели проводили учебные эвакуации населения по всей стране, сообщает в субботу издание North Korea News.

Источник: AP 2017

По его сведениям, тренировки проводились в небольших городах в разных частях страны. Кроме того, отмечается использование режима светомаскировки, когда в целых поселениях полностью отключался свет для дезориентации потенциального противника.

Отмечается, что в последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003-м году.

Эти сообщения появились на фоне визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Южную Корею. Мэттис заявил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой, и рассказал, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов военного разрешения северокорейской проблемы.

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